Meisenheim

Der Festumzug, mit dem am 5. Juli das 185-jährige Bestehen des Heimbacher Brunnenfests gefeiert werden sollte, ist abgesagt worden. Das hat die Stadtspitze von Meisenheim – vertreten durch Bürgermeister Gerhard Heil und die Beigeordneten – per Eilentscheidung beschlossen. Grund ist die Corona-Pandemie, die seit einigen Wochen nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt in Atem hält und massive Einschränkungen für das gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Leben nach sich zieht.