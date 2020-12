Frei-Laubersheim

Schnelles Internet ist der heutigen Zeit wichtiger denn je. Im Zuge des laufenden Breitbandausbaus hat Westnetz ein neues PoP-Gebäude (Point of Presence) errichten lassen. Nach 370 Kilometern ist das bei der Betonbau GmbH in Bockenem hergestellte Fertigteilgebäude auf einem Schwerlasttransporter eingetroffen. Ein 200-Tonnen-Spezialkran setzte das etwa 30 Tonnen schwere Bauwerke auf den dafür vorgesehenen Standort in Frei-Laubersheim.