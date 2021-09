Mehrere Corona-Fälle: Kreuznacher Kita bis Freitag komplett geschlossen

Zum weiteren Vorgehen heißt es am Mittwoch, dass bei allen engen Kontaktpersonen, also den Kindern, am Samstag beim Deutschen Roten Kreuz in der Rüdesheimer Straße PCR-Tests vorgenommen werden, um weitere Infektionen auszuschließen.

Die Kita hat die Eltern bereits entsprechend informiert. Zur weiteren Vorgehensweise steht die Bad Kreuznacher Stadtverwaltung in ständigem Austausch mit der Stabstelle Corona der Kreisverwaltung.