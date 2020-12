Bad Sobernheim

Wer sich in diesem Jahr vorgestellt hat, dass der nun im Herbst nachgeholte – klassischerweise im April stattfindende – Garten- und Pflanzentag im rheinland-pfälzischen Freilichtmuseum Bad Sobernheim eine überschaubare Angelegenheit werden würde, sah sich getäuscht. Keinesfalls reichte es mal eben so rund um den Eingang im Moseldorf herumzuschauen. Im Gegenteil: Der Markt in diesem Herbst war weitläufiger als je zuvor.