Als vor ein paar Wochen auf einmal, die roten Radstreifen samt Radpiktogrammen auf den Fahrbahnen in der Bad Kreuznacher Innenstadt – Wilhelmstraße, Bourger Platz, vor dem Verkehrsknotenpunkt an der Kreuzkirche – einigermaßen überraschend auftauchten und später die Tempo-30-Schilder in der Salinen- und Wilhelmstraße aktiviert wurden, war die Aufregung groß.