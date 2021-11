Bad Kreuznach

Medikamente und Medizinmaterial fehlen: Kreuznacher helfen in Sierra Leone

Am 5. November kam es in Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone in Afrika, zu einer verheerenden Explosion eines Tanklasters, der durch einen Unfall leckgeschlagen war. Zahllose Menschen waren zum Laster gerannt, um das herausströmende Öl aufzufangen, als die Explosion sie in den Tod riss.