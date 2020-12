Kirn

Bei der Kirner Tafel geht es trotz der Corona-Krise mit einem umfassenden Hilfsangebot für Bedürftige in der Region Kirn und Bad Sobernheim weiter. Ein Großteil der bisherigen Hilfsmannschaft der Kirner Tafel musste sich aufgrund des altersbedingt hohen Ansteckungsrisikos zurückziehen. Sie werden nun durch junge Helfer ersetzt. RTL will am Dienstag einen Film darüber drehen, auch SWR und Spiegel TV haben nachgefragt.