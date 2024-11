Plus Bad Kreuznach/Mainz Mediation bei den Freien Wählern? Drumm und Alscher wollen nicht aufgeben Von Rainer Gräff i Herbert Drumm Foto: Drumm/FW Die internen Turbulenzen innerhalb der Fraktion der Freien Wähler im Mainzer Landtag, die nach dem Austritt der Naheländer Herbert Drumm und Bernhard Alscher zum Verlust des Fraktionsstatus führten, sollen nicht das endgültige Ende gewesen sein. Lesezeit: 2 Minuten

Beide jetzt fraktionslosen Abgeordneten streben beim Bundesvorstand ein Mediationsverfahren an, um zu retten, was vielleicht zu retten ist. Hinter dieses Ansinnen stellte sich ein Sonderparteitag der Kreisvereinigung Birkenfeld. Erklärtes Ziel ist eine „Rekonstituierung der Landtagsfraktion“. Herbert Drumm hat in einer am 30. September verbreiteten Erklärung die Vorgänge um die Neuwahl des ...