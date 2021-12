Die Winzergenossenschaft (WZG) Rheingrafenberg in Meddersheim wird von der Weinkellerei Adam Trautwein in Lonsheim übernommen. Mit dem Verkauf der bislang kreisweit einzig verbliebenen Winzergenossenschaft an das Weingut aus der VG Alzey-Land endet nach 93 Jahren in der Weinbaugemeinde eine Ära.