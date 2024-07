Plus Meckenbach

Meckenbacher Hochwasserschutz und knifflige Eigentumspflicht: Es geht ums Geld

i Gut gefüllter Saal im Meckenbacher Bürgerhaus. Der Hochwasserschutz spielt in die private Verantwortung von Hausbesitzern hinein - und kostet Geld. Das Interesse verwundert daher nicht... Foto: Robert Neuber

Die Hochwasserschutzkonzepte für Gemeinden im Mirner Land werden in ihrem aktuellen Status bei Info-Abenden präsentiert. In Meckenbach war am Montag Debüt, und klar wurde: Es ist nicht nur eine gemeindliche Aufgabe, auch die Privateigentümer sind gefordert.