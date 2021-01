Kreis Bad Kreuznach

Mit der 20-jährigen Laura Sophia Ludwig als seiner B-Kandidatin will MdL Helmut Martin in den Landtagswahlkampf für 14. März 2021 ziehen. Am Donnerstagnachmittag präsentierte der Christdemokrat seinen überraschenden und bis dato selbst in Parteikreisen kaum bekannten Personalvorschlag in der Kreisgeschäftsstelle der CDU.