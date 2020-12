„Mayors for Peace“: Kreuznach zeigt Flagge gegen Atomwaffen

Bad Kreuznach

Jeder kennt die schrecklichen Bilder aus Hiroshima und Nagasaki, als die US-Amerikaner dort 1945 Atombomben abwarfen. Unvorstellbar, dass nun, 75 Jahre später, immer noch Atomwaffen existieren, selbst in Rheinland-Pfalz: In Büchel in der Eifel lagern bekanntlich amerikanische Atomsprengkörper, die erst kürzlich modernisiert wurden. Anlässlich des Flaggentags des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“, der Bürgermeister für den Frieden, hisste die Kreuznacher Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer am Mittwochvormittag am Stadthaus in der Hochstraße die Flagge des Bündnisses – im Beisein der Mitglieder des lokalen Netzwerks „Aktiv für Frieden Bad Kreuznach“. Unter anderem appellieren die „Mayors for Peace“ an die Atommächte, den Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 zu unterzeichnen.