Mattheiser Sommer-Akademie: Eine Stadtführung mit klassischer Musik

Das Wandelkonzert in Bad Sobernheim war die Gelegenheit für die Nachwuchsmusiker, die derzeit in Bad Sobernheim an der Mattheiser Sommer-Akademie teilnehmen, ihr Können vor Publikum zu zeigen. Das Wandelkonzert ist eines von drei Sonderkonzerten der diesjährigen Akademie. Die Sommer-Akademie unter der künstlerischen Leitung von Udo Schneberger bietet verschiedene Meisterklassen an, für die sich Studierende aus aller Welt bewerben. Sie werden in den beiden Wochen intensiv von Dozierenden internationaler Musikhochschulen gecoacht und lernen, ihre Fähigkeiten vor Publikum zu erproben und zu präsentieren. Insgesamt nehmen in diesem Jahr mehr als 100 Studenten an der Mattheiser Sommerakademie teil und übernachten in dieser Zeit bei Gasteltern.