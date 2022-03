„Wer in der Stadtverwaltung hat denn diesen Blödsinn angeordnet?“, fragt unsere Leserin Marion Klöwer. Die Rede ist von dem Holzzaun, der jetzt den Triebwerksgraben im Kurpark im Stadtteil Bad Münster am Stein in dem Gebiet zwischen dem Kurhaus und Freibad sichert.