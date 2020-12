Rheinland-Pfalz/Hessen

Frankfurt/Wiesbaden. Am Montag beginnt in Rheinland-Pfalz und Hessen wieder die Schule, da appelliert der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) eindringlich an seine Fahrgäste: „Tragt Maske!“ Zum Ende der Sommerferien ist die Angst groß, dass voll gedrängte Bussen und Bahnen zu neuen Infektionsherden werden. Der RMV kündigte deshalb verstärkt Kontrollen und auch sofortige Bußgelder gegen Maskenverweigerer an – notfalls werde man renitente Menschen auch aus Bussen und Bahnen weisen.