Masken und Hygiene für demokratisches Grundrecht: Keine Probleme in Stadt und Kreis Kreuznach

Dorothee Schepers-Schneiders, Kirschrother Neubürgerin, befragt seit zehn Jahren im Auftrag der ARD und von Infratest-Dimap die Wähler vor ihrer Entscheidung. Auch in Weinsheim (Foto) und Planig machten sie gern mit. In mehreren Zeitblöcken meldete die in Weinsheim eingesetzte Befragerin die Ergebnisse per Handy zu Infratest München für die erste Prognose am Abend.

MZ