Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 18:42 Uhr

Mainz

Masken für Fahrgäste in Mainz: Gesundheit hat Vorfahrt

Das Unternehmen Mainzer Mobilität hat am Montag an zentralen Haltestellen im Stadtgebiet 1500 Schutzmasken verteilt, um die Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen auf die seit Wochenbeginn geltende Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hinzuweisen. Die Masken wurden der Mainzer Mobilität vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zur Verfügung gestellt.