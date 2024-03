Plus Bingen

Marienhaus GmbH zieht Reißleine: Insolvenz fürs Binger Krankenhaus

Von Rainer Gräff

i Das Binger Heilig-Geist-Hospital geht ins Insolvenzverfahren. Der Krankenhausbetrieb soll aber weitergeführt werden, heißt es. Foto: Rainer Gräff

Eine Hiobsbotschaft erschüttert den Gesundheitsstandort Bingen. Das Marienhaus Heilig-Geist-Hospital geht in die Insolvenz. Dies teilten am Mittwochnachmittag in einer gemeinsamen Stellungnahme das Land, der Landkreis Mainz-Bingen und die Stadt mit.