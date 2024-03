Plus Langenlonsheim Marianne Müller feierte 73. Geburtstag: Ein Leben für die Sozialdemokratie im Kreis Bad Kreuznach Von Jens Fink i Seit 56 Jahren prägt SPD-Urgestein Marianne Müller die Kommunalpolitik in und um Langenlonsheim und auf Kreisebene. Foto: Jens Fink Gerade ist sie 73 Jahre alt geworden: Marianne Müller. Sie blickt auf ein Leben zurück, das von der Politik und gesellschaftlichem Engagement geprägt war. Seit ihrem 17. Lebensjahr gehört sie der SPD an. „Schon mein Vater war Sozialdemokrat“, erzählt Marianne Müller im Gespräch mit dem „Oeffentlichen“. Ab 1971 setzte sich die aus Grumbach (Pfalz) stammende Industriekauffrau im Betriebsrat des Kreuznacher Fernmeldeamts für die Interessen der Arbeitnehmer ein. Lesezeit: 3 Minuten

Der Liebe wegen nach „Lalo“ Der Liebe wegen zog sie 1975 nach Langenlonsheim. Auch in ihrer neuen Heimat engagierte sie sich in der Kommunalpolitik. Ab 1989 gehörte sie dem Gemeinderat an und wurde direkt zur Ersten Beigeordneten gewählt. Nach dem Rücktritt des damaligen CDU-Ortsbürgermeisters Klaus Hilliger im Mai 1993 führte Müller ...