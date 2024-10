Plus Meisenheim

Mantelsonntag lockt am Sonntag nach Meisenheim: Einkaufsbummel mit Erlebnissen

Von Roswitha Kexel

i Nach drei Stunden Planung und etlichen Telefonaten hatten Blickpunkt-Vorsitzende Kirstin Wandenelis, Christina Reich und Angela Rings (von links) knapp 50 Marktbeschicker in der Altstadt verteilt. Foto: Roswitha Kexel

Ein bunter Herbstmarkt mit knapp 50 Ständen, eine Kunstausstellung in der Rathaushalle, verkaufsoffene Geschäfte, Aktionen und Aktivitäten erwartet die Besucher am kommenden Sonntag, 20. Oktober: Es ist Mantelsonntag in Meisenheim. Das neue Blickpunkt-Team um Kirstin Wandenelis hat inzwischen die Standplätze verteilt.