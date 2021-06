Mann mit Schusswaffe löst am Mainzer Hauptbahnhof Polizeieinsatz aus: 37-Jähriger festgenommen

Ein 37-jähriger Mann hat am Dienstagabend am Hauptbahnhof Mainz für Aufregung gesorgt. Mehrere Reisende meldeten über Notruf, dass sie einen Mann in einem Zug von Wiesbaden nach Mainz und später, nach dem Ausstieg im Hauptbahnhof Mainz, mit einer Schusswaffe hantierend beobachtet hatten.

Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Mainz stellten den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann mit einer Pistole im Hosenbund am Bahnsteig fest. Bei seiner Festnahme führte der 37-Jährige seine Hand in Richtung seiner Pistole, weswegen die Bundespolizisten den Gebrauch ihrer Dienstwaffen androhen mussten. Den Beamten gelang es schließlich die Gefahrensituation abzuwehren, die Pistole sicherzustellen und die Person festzunehmen, teilt die Bundespolizei mit. Bei der sichergestellten Waffe handelt es sich um eine Gasdruckpistole, wofür der bereits wegen zahlreicher waffenrechtlicher Verstöße in Erscheinung getretene Mann keine Erlaubnis besitzt. Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnete bei ihm eine Blutentnahme an. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0631/34073-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.