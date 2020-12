Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 11:16 Uhr

Bad Kreuznach

Mann in der Neustadt überfallen: Laptop geraubt

Am Mittwoch ist ein Mann in der Bad Kreuznacher Neustadt überfallen worden. Dabei wurde ihm sein Laptop gestohlen. Das Opfer war gegen 11.20 Uhr in der Magister-Faust-Gasse zu Fuß in Richtung Pfingstwiese unterwegs, als er in Höhe der Wilhelmstraße von hinten umgeschubst wurde und nach vorne fiel.