Mann der Fakten, nicht der schrillen Töne: Michael Greiner will in Bad Sobernheim Stadtbürgermeister bleiben

Michael Greiner ist seit 14 Jahren Stadtbürgermeister. Der 61-Jährige Familienvater zweier Töchter hat noch einige Pläne für seine Heimatstadt. Auf seine bisherige Bilanz ist er stolz, auch wenn es aus finanziellen Gründen manchmal langsamer vorangeht als gewünscht. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Der Lieblingsplatz von Michael Greiner erlaubt einen wunderschönen Blick auf Bad Sobernheim: Rechts liegt das Industriegebiet, links die Stadt mit dem historischen Ortskern. Dies ist zugleich ein passendes Bildmotiv für das, was die Amtsführung des Stadtbürgermeisters prägt, der sich im Juni nach 14 Jahren erneut zur Wahl stellt.

Und das ist, kurzgefasst: Nur, wenn auf der einen Seite, in Gewerbe und Industrie, Geld verdient wird und Steuern in die Stadtkasse fließen, kann auf der anderen Seite in die Stadt und ihre Einrichtungen investiert werden. „Anders funktioniert es nicht“, betont der Sozialdemokrat. Keine Visionen ohne Geld Und weil er das weiß, ...