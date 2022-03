Bad Sobernheim

Manipulation an Kennzeichen: Täter aus Bad Sobernheim hilft bei der Aufklärung

Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr konnten Polizeibeamte der PI Kirn in der Berliner Straße in Bad Sobernheim zeitnah mehrere Verkehrsdelikte lückenlos aufklären. Der mutmaßliche Täter trug unfreiwilligerweise seinen Teil dazu bei.