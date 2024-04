Plus Mandel Mandeler waren Pioniere in Sachen Schulstreik: Kulturtour Koppensteiner Schloss öffnet Fenster ins Dorfleben Von Christine Jäckel i Die Kulturtour Koppensteiner Schloss führt durch den Ortskern von Mandel und lädt zum Entdecken des Dorflebens in früheren Zeiten ein. Foto: Christine Jäckel Die Kulturtour Koppensteiner Schloss führt durch den Ortskern von Mandel und lädt zum Entdecken des Dorflebens in früheren Zeiten ein. Lesezeit: 2 Minuten

Am Samstag, 20. April, wird um 14 Uhr die Kulturtour Koppensteiner Schloss eröffnet, die von den Mitgliedern der Wander-AG in der Dorferneuerung konzipiert worden ist. Entstanden ist ein Rundweg, der den Spaziergängern an 21 ausgewählten Stationen im Ortskern ein lebendiges Bild des früheren Dorflebens in Mandel vermittelt. „Ziel war es, ...