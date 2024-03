Plus Bad Kreuznach

Mandelblütenfest auf dem Bad Kreuznacher Kauzenberg: Winzer Werner Lorenz begrüßte 60 Gäste

Von Josef Nürnberg

i Zum ersten Mandelblütenfest hatte Winzer Werner Lorenz (4. von links) am Donnerstagabend auf den Kauzenberg eingeladen. Foto: Josef Nürnberg

Nicht nur die Mandelbäume froren am Donnerstagabend im merklichen Ostwind beim ersten Mandelblütenfest auf dem Kauzenberg. Der Bosenheimer Winzer Werner Lorenz hatte im vergangenen Jahr rund 30 Bäume gepflanzt und tüchtig während der Trockenphasen gegossen, sodass die Bäume in diesem Jahr erstmals so richtig blühen.