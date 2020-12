Kreis Bad Kreuznach

Die eine übergibt am Freitagabend nach einem Jahr ihr Amt, die andere wurde vor 25 Jahren gekrönt. Zwei Deutsche Weinköniginnen von der Nahe: Das sind Angelina Kappler (geborene Vogt) aus Weinsheim und Julia Klöckner aus Guldental, heute Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit Dienstsitz in Bonn und Berlin sowie Wohnsitz in Bad Kreuznach.