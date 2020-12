Mainz

Die Corona-Pandemie sorgt nun für eine unerwartete Entspannung auf dem Wohnungsmarkt in Mainz: Weil die Hochschulen geschlossen und die Grenzen zu sind, können viele Studierende aus anderen Ländern ihr Studium in Mainz nicht antreten. Das Mainzer Studierendenwerk meldet deshalb ein ganz neues Problem: Es gibt zu viele freie Zimmer in den Studentenwohnheimen. Das Werk Mainz öffnet deshalb nun erstmals überhaupt seine Wohnheime auch für Nicht-Studierende.