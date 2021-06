Ihr Markenzeichen ist die Hymne „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, doch tatsächlich haben die Mainzer Hofsänger auch ein großes Repertoire an kirchlichen und weltlichen Liedern außerhalb der Fastnacht. Mit einer neuen DVD mit einem bunten Mix an Songs, kombiniert mit tollen Ansichten von Mainz, wollen sich die Hofsänger nun bei ihren Fans zurückmelden.