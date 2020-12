Mainz-Bingen

Der Landkreis Mainz-Bingen hat sich bundesweit in den vergangenen Jahren wirtschaftlich am dynamischsten entwickelt. Das zeigt das Regionalranking 2020 des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Demnach siedelten sich im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 im Schnitt viermal so viele Unternehmen an wie in den restlichen Regionen Deutschlands. Der Studie nach gibt es seither 150 neue Betriebe, davon Dutzende mit jeweils mehr als zehn Beschäftigten.