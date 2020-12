Mainz-Bingen meldet 119 weitere Infektionen – Drei Menschen gestorben

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Mittwoch (Stand 14 Uhr) 39 Neuinfektionen im Landkreis Mainz-Bingen und 80 neue Fälle in der Stadt Mainz.

Insgesamt sind es so derzeit 6583 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon kommen 2527 aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 4056 aus der Stadt Mainz.

Zudem bestätigte das Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Insgesamt verstarben bislang 103 Menschen, davon im Landkreis Mainz-Bingen 55 (plus 1) und in der Stadt Mainz 48 (plus 2).

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte je 100.000 Einwohner: Landkreis 113, Stadt Mainz 155.