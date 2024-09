Plus Ingelheim/Kreis Mainz-Bingen

Mainz-Bingen investiert 43 Millionen Euro: Des Kreises neues Domizil war zu besuchen

Von Edgar Daudistel

i Vor allem die nicht so besuchsintensiven Ämter und Abteilungen der Kreisverwaltung Mainz-Bingen sind im neuen, zweiten Dienstgebäude quasi „auf der grünen Wiese“ untergebracht. Fotos: Edgar Daudistel Foto: EDGAR DAUDISTEL/Edgar Daudistel

Ein Verwaltungsgebäude in Holzhybridbauweise hat in Deutschland noch Seltenheitswert. Mit seinem zweiten Verwaltungssitz will der Kreis Mainz-Bingen ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzen.