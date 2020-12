Mainz

Wackelt nach der Weinmesse ProWein nun auch die Weinbörse des Verbands der Prädikatsweingüter (VDP)? Der Verband der Spitzenweingüter betonte zwar am Freitag noch ausdrücklich in einer Mitteilung, man freue sich sehr auf das große Branchentreffen Ende April in Mainz und treibe die Vorbereitungen voran. Doch gleichzeitig teilte der VDP vorsorglich einen Ausweichtermin mit: Sollte die Weinbörse Ende April nicht stattfinden können, werde sie auf den 28./29. Juni verschoben.