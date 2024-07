Plus Bad Kreuznach Magnetkraft spürt Geschichte auf: Studenten untersuchen Bereich an der Kreuznacher Schanze Von Josef Nürnberg i In der Woche ab dem 19. August wird die Schanze nach Relikten der Vergangenheit untersucht. Foto: Josef Nürnberg Heute und in der Woche ab dem 19. August sind Studenten des Instituts für Altertumswissenschaften der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz mit einem seltsam anmutenden Gerät, das einem Rasenmäher ähnelt, auf dem Casinospielplatz und auf der Kreuznacher Schanze unterwegs, um mithilfe der Geomagnetik auf Fundamente und Fundstücke der Vergangenheit zu stoßen. Lesezeit: 2 Minuten

Was liegt in Bad Kreuznach noch an historischer Bausubstanz im Bereich des einstigen Simmerner Hofes im Boden? Die Studenten am Institut für Altertumswissenschaften wollen es im Rahmen eines Projekts am Casinospielplatz mittels der Geomagnetik – einer Bodenuntersuchung, ohne Grabung – herausfinden. Die Stadtverwaltung muss es wissen, um das Gelände möglicherweise ...