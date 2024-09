Plus Kirn Mäßiges Wetter verhagelt Saison im Jahnbad: Vor-Corona-Niveau von 40.000 Besuchern weit verfehlt Von Sebastian Schmitt i Das Hundeschwimmen zieht seit Jahren seine Fans aus der ganzen Region nach Kirn. Foto: Sebastian Schmitt Das eher mäßige Wetter im Juni hat in diesem Jahr in den Freibädern für Zurückhaltung bei den Badegästen und somit rückläufige Besucherzahl gesorgt. Lesezeit: 2 Minuten

Im Vergleich zum Vorjahr war dieser Monat schlecht besucht, wohingegen die Besucherzahlen bei besseren Wetterbedingungen und in der Ferienzeit gegenüber dem vergangenen Jahr 2023 in den Monaten Juli und August um fast ein Drittel stiegen. In Summe kamen mehr als 32.000 Personen ins Jahnbad. „Wir hoffen, dass wir bei gutem Wetter ...