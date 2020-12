Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 17:11 Uhr

Boos

Märchenidylle am Booser Wehr: Ein Schwan dreht seine Morgenrunde

Nahezu märchenhaft mutet diese Szene an, die unser Leser Peter Bormann aus Boos in seinem Heimatort am sogenannten Booser Wehr fotografisch festgehalten hat.