Ortsbürgermeister Hartwig Suhr traute seinen Augen nicht, als er am Wochenende die ihm gemeldete illegale Müllablagerung in dem ehemaligen Steinbruch „Auf dem Steinacker“ vor dem Ortsteil Schloß in Augenschein nahm. Unbekannte hatten offenbar eine Scheune entrümpelt und den Müll einfach dort abgekippt.