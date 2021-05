An den Universitäten und Hochschulen sind die Hörsäle im laufenden Sommersemester verlassen, die Campusse leer: Die Corona-Auswirkungen betreffen auch Studenten aus dem Kreis Bad Kreuznach. Allein an der TH Bingen studieren 2700 junge Menschen, an der Uni Mainz 32.000, an der TU Darmstadt 27.000 – darunter viele aus der Region. Zwei von ihnen schildern, wie für sie das Studentenleben in der Pandemie aussieht.