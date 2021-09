Dicke Luft herrschte zeitweise im großen Saal der Kreisverwaltung bei der Sitzung des Kreistags. Das lag nicht an mangelhafter Belüftung, sondern an mancher verbalen Einlassung der AfD-Fraktion zum Thema Corona. Mit ihrer Risikoeinschätzung und mit ellenlangem Zitieren von Statistiken und Fachliteratur lagen Thomas Wolf und Lutz Haufe stellenweise so weit von der Meinung der anderen Fraktionen und der Verwaltung weg, dass Landrätin Bettina Dickes nahe daran war, Haufe das Wort zu entziehen.