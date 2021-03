Aktobis WDH 660b: So heißen die mit Schwebstoff(Hepa)- und UV-Filtern versehenen Lüftungsgeräte, die die VG Rüdesheim für die Grundschulen und Kitas in einigen ihrer 32 Dörfer zum Stückpreis von etwa 200 Euro beschafft hat. Zunächst waren es 80, dann hat Bürgermeister Markus Lüttger rund 25 nachgeordert. Die Rüdesheimer schlossen sich an einen Großauftrag der US-Army über Tausende solcher Geräte, etwa für ihre Einheit in Baumholder, an.