Kreis Bad Kreuznach

Brisantester Punkt im Kreisschulträgerausschuss am Montag in der Waldböckelheimer Geschwister-Scholl-Schule: die aktuelle Corona-Lage an den Schulen und die Folgen der im Kreis auf Rot stehenden Virenampel. Ein großes Problem im täglichen Schulbetrieb ist das Verringern der Virenkonzentration in der Raumluft.