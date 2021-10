„Ich kann‘s nicht glauben.“ Lucie Mathias ist fassungslos, als sie erfährt, dass sie jetzt Deutschlands beste Vorleserin im Schuljahr 2020/21 ist. Die zwölf Jahre alte Schülerin der siebten Klasse vom Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach hat den Bundesentscheid des Vorlesewettbewerbs in Berlin gewonnen.