St. Goarshausen

Die Zukunft der Freilichtbühne Loreley ist ungewiss – was auch viele Musikfans und Konzertgänger im Landkreis Bad Kreuznach und Umgebung berührt. Der Streit der Stadt St. Goarshausen mit dem Pächter hat zu Uneinigkeit an der Stadtspitze geführt, die schließlich in Rücktritte von Beigeordneten und Bürgermeister mündete. Streitpunkt rund um den Pachtvertrag mit dem Loreley Venue Management und ihrem Geschäftsführer Ulrich Lautenschläger waren ausstehende Zahlungen.