Bad Kreuznach

Oft genug werden die sperrigen Hausratsgegenstände, die ausgedient haben und nicht in die Mülltonne passen, nicht ordnungsgemäß entsorgt, sondern einfach irgendwo im Stadtbild oder in der Landschaft abgestellt. Brennpunkte in Bad Kreuznach sind der historische Stadtkern und das sogenannte Pariser Viertel, aber auch an Altkleider- oder Glascontainern stapelt sich oft genug Sperrmüll.