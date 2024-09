Plus Staudernheim

Literatur in der ehemaligen Synagoge: Kafka-Abend begeistert das Publikum

Von Wilhelm Meyer

i Den Abend in der ehemaligen Synagoge begleiteten Aya Cohrssen auf dem Akkordeon und Angela Müller-Pfeffer auf der Klarinette. Foto: Wilhelm Meyer

Mit jüdischen Schriftstellern deutscher Sprache hat sich der Museumsverein Synagoge Staudernheim schon mehrfach beschäftigt. Unvergessen ist der Abend, an dem Iris Berben unter dem Titel „Ich bin in Sehnsucht eingehüllt“ jüdische Lyrik in der ehemaligen Staudernheimer Synagoge gelesen hat. In guter Tradition fand jetzt im 100. Todesjahr Franz Kafkas eine Aufführung seines „Bericht für eine Akademie“ statt.