Eine Liebeserklärung an Mutter Erde machten die „Omas for Future“ am Freitag auf der Nahebrücke, die mit vielen bunten Klimabändern geschmückt war und so zur „Liebesbrücke“ wurde. Auf die Klimabänder konnten Passanten Wünsche, aber auch Forderungen schreiben, die sie im Zuge des Klimawandels dringend umgesetzt wissen wollen. Ende des Monats gehen diese Klimabänder, wie alle Klimabänder aus ganz Deutschland, auf ihre Reise nach Berlin.