Warten, warten, warten. Wo bleibt Conrad? Die Gebrother und nicht nur die rätseln, wo der Storchen-Mann abgeblieben ist. Gattin Emma-Mira war vor Wochen heimgekehrt aus südlichen Gefilden (wir berichteten) und richtete das vor Jahren in acht Metern Höhe montierte Nest auf dem Hof der Fruchtkelterei Merg in freudiger Erwartung her. Doch nun scheint ein Nebenbuhler Conrads Platz eingenommen hat.