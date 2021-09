Lichtinstallationen vom 22. bis 26. September: Bingen und das Tal leuchten bunt

Der Mittelrhein leuchtet wieder. Vom 22. bis zum 26. September finden im ganzen Tal verschiedene künstlerische Lichtinstallationen statt. Am 25. September wird es auch in Bingen bunt. Mit Laser, Feuer und Illumination wird der Burgturm in Szene gesetzt. Zu elektronischen Klängen zünden die Organisatoren Laserbilder und Feuerwerk für die ganze Stadt: BigFM DJ Olde spielt sein Set auf der Plattform des Burgturms. Um ihn herum gibt es eine Show aus Licht, Laser und Feuer, die selbst mit räumlichem Abstand beeindruckt.