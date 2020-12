Lichter trösten in schwerer Zeit: Weihnachtsglanz trotz Corona im Kreis Kreuznach

Illuminiertes Heim, Glück allein: Aufwendige Weihnachtsaußenbeleuchtungen sind in Stadt und Kreis vielfach zu sehen. Hier am Haus von Ute und Peter Fetter in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Foto: Charlotte Eberwien Und hier das Weihnachtsfenster von Familie Spedden aus dem Stromberger Schindeldorf. Foto: Waldi Spedden Diese Aufnahme stammt von Familie Scheid-Drumm (Rehborn). Das Fenster symbolisiert „Weihnachten für die Tiere im Wald“. Foto: Familie Scheid-Drumm Auch wenn Weihnachten 2020 anders wird als sonst: Ihren Wintergarten hat Familie Essner aus Schöneberg mit Sternen und anderer weihnachtlich roter und golden-gelber Deko geschmückt. Foto: Familie Essner Aktive Eltern der Krabbelgruppe Becherbach bei Kirn (evangelische Kirchengemeinde) haben dieses Adventsfensterbild gestaltet – zu sehen am evangelischen Gemeindehaus Brücke im Winkel. Foto: Wolfgang Schneider Weihnachtsstimmung am heimischen Karmin bei den Wortmanns in Bad Kreuznach. Foto: Familie Wortmann In Weiler bei Monzingen gibt es auch 2020 eine (regelkonforme) Advenstfenster-Aktion. Foto: Isabell Müller „Liebes Redaktionsteam, dieses schöne Fenster hat meine Frau liebevollgeschmückt“, schreibt Peter Bormann aus Boos. Foto: Familie Bormann „Hier das Weihnachtsfenster meiner Omi aus Daubach. Wir wünschen der Redaktion ein frohes Weihnachtsfest“, schreiben Hildegard Höling und Natalie Greber. Foto: Familien Höling/Greber

Auch viele Familien bringen stimmungsvolle Beleuchtungen an und in ihren Häusern an – was unsere vierte Lesefotoseite heute belegt.

Eine Umfrage des Ökostromanbieters Lichtblick zeigt: 18,8 Milliarden Lämpchen brennen zum Fest in deutschen Haushalten und damit 1,8 Milliarden mehr als 2019. 214 Millionen Lichterketten hängen in Fenstern, an Hauswänden... – im Schnitt mehr als fünf pro Haushalt, was einer Steigerung von 4 Prozent zum Vorjahr entspricht.

Dafür braucht es 532 Millionen Kilowattstunden Strom, ebenfalls 4 Prozent mehr als 2019. Die Gesamtstromkosten liegen bei 168 Millionen Euro.

Immerhin: 80 Prozent der Deutschen setzen sparsame LEDs ein, wie sie Kreis-Klimamanager Simon Haas den Bürgern des Nahelandes schon vor Jahren empfahl. mz