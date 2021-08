Das Freiluftkino am Ellerbach schließt nach dieser Filmsaison für immer die Pforten. „Wir nehmen dieses Jahr Abschied vom Freiluftkino am Ellerbach und sagen nach elf Jahren Tschüss, Adieu und Farewell. Auch alle guten Dinge haben ein Ende“, schreiben Thomas Donahue und Wolfgang Wobeto an alle Cineasten, die das Kinoerlebnis unter freiem Himmel vermissen werden.